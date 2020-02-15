«Казахстан пока ситуацию держит. Но там есть подполье. Оно популярно. С ним борются, другой вопрос, насколько эффективно. Большая часть конфликтов там приобретает именно такой оттенок, хотя страна никогда не была приверженцем радикального ислама», — сказал эксперт.
Также, по его словам, еще в советское время в Казахстане наиболее проблемными были три направления: отношения с узбеками, отношения с киргизами и ситуация в юго-восточных областях республики на границе с Китаем.
Узбеки, будучи хорошими земледельцами, продолжил эксперт, потихонечку распространяются и по Киргизии в Ошской долине, на границе с Таджикистаном, с Туркменией, а также заселяют территории Казахстана, что приводит к конфликтам из-за земли и воды.
В казахстанском обществе, отметил Суздальцев, всегда почему-то была проблема бытового национализма в отношениях с близкими к ним по духу киргизами, причем зачастую эти конфликты происходят при разделе доходов от контрабанды и другой криминальной деятельности.
Юго-восточная часть Казахстана, добавил политолог, сам по себе сложный регион, однако после обретения независимости там начался приток казахов и мусульманских народов из восточной части Китая, а также отъезд стабилизировавшего обстановку русского населения, что провоцирует новые конфликты.
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