России пока что не стоит всерьез опасаться угрозы радикального исламизма с территории Казахстана. Но исламистское подполье там все же функционирует. Об этом рассказал специалист по вопросам стран СНГ Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру

Политолог Суздальцев: На территории Казахстана действует подполье © РИА Новости, Нина Зотина

Также, по его словам, еще в советское время в Казахстане наиболее проблемными были три направления: отношения с узбеками, отношения с киргизами и ситуация в юго-восточных областях республики на границе с Китаем.

Узбеки, будучи хорошими земледельцами, продолжил эксперт, потихонечку распространяются и по Киргизии в Ошской долине, на границе с Таджикистаном, с Туркменией, а также заселяют территории Казахстана, что приводит к конфликтам из-за земли и воды.

В казахстанском обществе, отметил Суздальцев, всегда почему-то была проблема бытового национализма в отношениях с близкими к ним по духу киргизами, причем зачастую эти конфликты происходят при разделе доходов от контрабанды и другой криминальной деятельности.

Юго-восточная часть Казахстана, добавил политолог, сам по себе сложный регион, однако после обретения независимости там начался приток казахов и мусульманских народов из восточной части Китая, а также отъезд стабилизировавшего обстановку русского населения, что провоцирует новые конфликты.

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