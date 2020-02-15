На полях 56-й Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский втсретился с лавой Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой. Об этом 15 февраля сообщает Офис президента Украины

«Теплая погода». Милованов объяснил, почему экономика Украины пришла в упадок © Facebook, Тимофей Милованов | Перейти в фотобанк

Российскую делегацию возглавляет глава МИД Сергей Лавров.

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«Наша встреча с Кристалиной Георгиевой была, как всегда, конструктивной. Обсудили последние события и положительные достижения в нашей экономике… Наш диалог с МВФ содержательный, а отношения дружеские», — написал Зеленский в Тwitter.

Ранее МИД Украины назвал «12 шагов к усилению безопасности на Украине» частной инициативой его создателей. Документ опубликовали на сайте конференции, но вскоре удалили после негативной реакции американской стороны.