Украинские силовики открыли снайперский огонь по поселку Марьинка на западной окраине Донецка около девяти часов утра 15 февраля. Мирный житель получил ранения спины и рук.
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«Более полутора часов невозможно было эвакуировать раненого из-за прицельного снайперского огня со стороны ВСУ», — говорится в сообщении.
За минувшие сутки ВСУ 12 раз нарушали достигнуты В Минске соглашения о полном прекращении огня, выпустив по республике более 40 мин калибра 120 и 82 миллиметра.