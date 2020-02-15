В больницу Донецка с тяжелыми ранениями доставили 61-летнего дончанина, который попал под огонь украинского снайпера на западной окраине столицы ДНР. Об этом сообщили представители республики в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК)

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