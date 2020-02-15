100% денежных средств, потраченных на запланированные в 2020 году дорожные работы, вернутся в госбюджет только при условии правильного финансирования, когда больше денег будет тратиться на оплату труда и оборудования внутри страны. Об этом рассказал директор консалтинговой компании William Invest Виктор Медведь на недавней пресс-конференции

«Нереально». Чаленко рассказал, почему власть Зеленского не сможет отремонтировать дороги © РИА Новости, Константин Чалабов | Перейти в фотобанк

По его сведениям, во время подготовки к Евро-2012 было потрачено порядка 100 млрд гривен (260 млрд рублей) бюджетных и небюджетных средств, которые якобы должны были отбить через три-четыре года.

«А эффективность на данный момент близка к нулю. Так как себестоимость строительства некоторых объектов составляла $1 млн/км дороги, а на него тратилось $3-4 млн», — сообщил Медведь

По его убеждению, профильным министерствам и органам необходимо создать такую структуру, которая бы позволила планово развить дорожно-строительное и планово интегрированное хозяйство.

Тогда чиновники и специалисты будут понимать, насколько больше от текущих запасов битума его может понадобиться через несколько лет: если через два года битума нужно иметь на 30% больше нынешних объемов, через три — на 60% и так далее, пояснил экономист.

«Нужно не просто сделать программу финансирования строительства дорог, а программу поддержки капитального строительства дорог и смежных отраслей, где дается компенсация по кредитам на производство дорожной стройтехники и стройматериалов», — рекомендует аналитк.

Таким образом, уверен он, через налоги в госказну вернется порядка 70% вложенных средств, потраченных именно на внутренних исполнителей госзаказа и свои материалы.

Перечисление денег международным подрядчикам лишает возможности правоохранительные органы отследить всю эффективность использования средств. Так, с привлечением «иностранных партнеров» воруются «по безналу» сотни миллиардов долларов, подчеркнул специалист.