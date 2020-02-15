Это означает, пояснил эксперт, что украинская инфляция связана с огромными затратами у производителей, а не с тем, что у населения на руках слишком много денег.
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«Любые пертурбации на таможне с диким воплем «Давайте поборем коррупцию» только увеличивают стоимость импорта. Так что вообще ничего не предвещает снижения цен. И тарифы у нас вопреки расхожему мнению не снижаются, а повышаются», — подчеркнул Гаврилечко.
Экономист также спрогнозировал, что к концу года в украинской экономике будет еще больший минус по внешнеторговому балансу, страна будет привлекать еще больше денег для расплаты по внешним долгам, и объем обслуживания долга будет даже превышать стоимость этого долга.