По словам Мааса, ФРГ будет поддерживать Украину на пути реформ и в вопросах урегулирования вооруженного конфликта на юго-востоке страны.
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«Чтобы добиться политического решения, нужно реализовывать минские договоренности, доверие для этого создает нормандский формат», — говорится в сообщении.
Как сообщает пресс-служба Кремля, Владимир Путин и Владимир Зеленский 14 февраля провели телефонный разговор, в котором российский лидер «прямо поставил вопрос — намерен ли Киев реально выполнять минские договоренности».