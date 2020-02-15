Министр иностранных дел ФРГ Хайко Масс на встрече со своим украинским коллегой Вадимом Пристайко назвал выполнение Минских соглашений условием для прекращения конфликта в Донбассе. Об этом 15 февраля сообщила пресс-служба МИД Германии

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