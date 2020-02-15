«Нормандская четверка» попытается создать в Мюнхене базу для нового саммита
«Нормандская четверка» попытается создать в Мюнхене базу для нового саммита
© пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк
По словам Мааса, ФРГ будет поддерживать Украину на пути реформ и в вопросах урегулирования вооруженного конфликта на юго-востоке страны.

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«Чтобы добиться политического решения, нужно реализовывать минские договоренности, доверие для этого создает нормандский формат», — говорится в сообщении.

Как сообщает пресс-служба Кремля, Владимир Путин и Владимир Зеленский 14 февраля провели телефонный разговор, в котором российский лидер «прямо поставил вопрос — намерен ли Киев реально выполнять минские договоренности».

 

 

 