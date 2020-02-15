В конце прошлого года украинская экономика замедлилась из-за теплой погоды и нетипичных сроков сбора урожая зерновых и других культур. Об этом в пятницу, 14 февраля, в своем Facebook написал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов

Кто во что горазд. Ротация неадекватов в украинском правительстве © kmu.gov.ua Среди других причин упадка экономики Украины Милованов назвал «негативные тенденции на внешних рынках, протекционистские меры в торговле со стороны США, проблемы с логистикой». Больше новостей читайте в Telegram-канале Украина.ру ВВП Украины в последние месяцы 2019 года вырос на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, тогда как в предыдущих кварталах темп роста был выше: в третьем — 4,1%, во втором — 4,6% и в первом — 2,5%.