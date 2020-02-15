По его словам, в четвертом квартале минувшего года наблюдалось снижение объемов промышленного производства.
Среди других причин упадка экономики Украины Милованов назвал «негативные тенденции на внешних рынках, протекционистские меры в торговле со стороны США, проблемы с логистикой».
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ВВП Украины в последние месяцы 2019 года вырос на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, тогда как в предыдущих кварталах темп роста был выше: в третьем — 4,1%, во втором — 4,6% и в первом — 2,5%.