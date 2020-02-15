Иранская сторона приступит к расшифровке бортовых самописцев украинского Boeing, сбитого при вылете из Тегерана, только в присутствии представителей всех заинтересованных стран. Об этом американскому телеканалу NBC заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, передает 15 февраля «Коммерсант»

Иран отказался делиться с Украиной доказательствами авиакатастрофы МАУ © Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Перейти в фотобанк

Иранские власти также заявляли, что не располагают техническими средствами для расшифровки самописцев.

Больше новостей читайте в Telegram-канале Украина.ру

«Нет, мы не притронемся к черным ящикам в отсутствие всех заинтересованных сторон… Мы просили помочь нам, почему США нам не помогают? Это гуманитарный вопрос. Почему нам не предоставили программное обеспечение и профессиональную компетенцию?… Нам нужна информация, почему это произошло, нам отказываются предоставить эту информацию», — сказал Зариф.

Самолет «Международных авиалиний Украины» был сбит при вылете из Тегерана 8 января. Все 176 человек, находившиеся на борту, включая 11 украинцев, погибли.

Среди погибших были также граждане Ирана, Канады, Украины, Швеции, Афганистана, ФРГ и Великобритании.

Позднее командующий аэрокосмическими силами Корпуса стражей исламской революции Амир Али Хаджизаде заявил, что оператор принял пассажирский самолет за приближающуюся крылатую ракету.