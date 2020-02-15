Ранее Иран отказался отправлять черные ящики на Украину после того, как там обнародовали записи разговора диспетчера тегеранского международного аэропорта с пилотом местной авиакомпании в день катастрофы.
Иранские власти также заявляли, что не располагают техническими средствами для расшифровки самописцев.
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«Нет, мы не притронемся к черным ящикам в отсутствие всех заинтересованных сторон… Мы просили помочь нам, почему США нам не помогают? Это гуманитарный вопрос. Почему нам не предоставили программное обеспечение и профессиональную компетенцию?… Нам нужна информация, почему это произошло, нам отказываются предоставить эту информацию», — сказал Зариф.
Самолет «Международных авиалиний Украины» был сбит при вылете из Тегерана 8 января. Все 176 человек, находившиеся на борту, включая 11 украинцев, погибли.
Среди погибших были также граждане Ирана, Канады, Украины, Швеции, Афганистана, ФРГ и Великобритании.
Позднее командующий аэрокосмическими силами Корпуса стражей исламской революции Амир Али Хаджизаде заявил, что оператор принял пассажирский самолет за приближающуюся крылатую ракету.