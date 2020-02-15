Иран отказался делиться с Украиной доказательствами авиакатастрофы МАУ
Иран отказался делиться с Украиной доказательствами авиакатастрофы МАУ
© Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Перейти в фотобанк
Ранее Иран отказался отправлять черные ящики на Украину после того, как там обнародовали записи разговора диспетчера тегеранского международного аэропорта с пилотом местной авиакомпании в день катастрофы.

Иранские власти также заявляли, что не располагают техническими средствами для расшифровки самописцев.

Больше новостей читайте в Telegram-канале Украина.ру

«Нет, мы не притронемся к черным ящикам в отсутствие всех заинтересованных сторон… Мы просили помочь нам, почему США нам не помогают? Это гуманитарный вопрос. Почему нам не предоставили программное обеспечение и профессиональную компетенцию?… Нам нужна информация, почему это произошло, нам отказываются предоставить эту информацию», — сказал Зариф.

Самолет «Международных авиалиний Украины» был сбит при вылете из Тегерана 8 января. Все 176 человек, находившиеся на борту, включая 11 украинцев, погибли.

Среди погибших были также граждане Ирана, Канады, Украины, Швеции, Афганистана, ФРГ и Великобритании.

 

Позднее командующий аэрокосмическими силами Корпуса стражей исламской революции Амир Али Хаджизаде заявил, что оператор принял пассажирский самолет за приближающуюся крылатую ракету.

 

 

 