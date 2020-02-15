Валюха из «Сватов» стала народной целительницей

«Любопытный факт. Чем сильнее поток рассказов о проблемах, которые актриса, якобы, переживает в личной жизни, и о том, что выглядеть она стала не ахти как, тем активней народная любовь. Стоит появиться свежим фотографиям Татьяны Кравченко в социальных сетях, тут же обвал комментариев, мол, как увижу её на экране, так лучше себя чувствую, бодрость во всем теле, настроение поднимается, давление нормализируется», — говорится в посте.
Сейчас Кравченко 66 лет. В комментариях под последними фотографиями актрисы в Instagram пользователи отметили, что она «очень постарела», и «грим уже не спасает».