Валюха из «Сватов» стала народной целительницей

Российская актриса Татьяна Кравченко, исполняющая роль Валентины Будько в сериале «Сваты», обладает исцеляющим влиянием на людей. Об этом на днях сообщил Telegram-канал издания Украина.ру

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