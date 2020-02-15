По его словам, в течение многих лет все руководители разных правоохранительных систем Украины в первую очередь обслуживали интересы кланов власти. Так, неоднократно представители целого ряда радикальных группировок, в том числе С14, публично заявляли о сотрудничестве со Службой безопасности Украины (СБУ), которая ставит перед ними задачи дестабилизационного, запугивающего характера.
«Эти признания звучали еще во времена господина [Петра] Порошенко. Но все дело в том, что до сих пор никто их слов не дезавуировал… Это свидетельство того, что власть продолжает сотрудничать с подобными элементами на разных уровнях», — отметил Шабовта.
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При этом он обратил внимание на то, что в регионах зачастую местная т.н. элита нередко попадает в зависимое положение от криминальных элементов, которые всегда документируют свое сотрудничество, а потом использует это в целях шантажа.
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