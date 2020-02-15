Главная проблема правоохранительной системы Украины - ее политическая заангажированность. Об этом эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта заявил в интервью изданию Украина.ру 14 февраля

Криминальные инвесторы: «воры в законе» берут Украину под контроль © ДонПресс

«Эти признания звучали еще во времена господина [Петра] Порошенко. Но все дело в том, что до сих пор никто их слов не дезавуировал… Это свидетельство того, что власть продолжает сотрудничать с подобными элементами на разных уровнях», — отметил Шабовта.

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При этом он обратил внимание на то, что в регионах зачастую местная т.н. элита нередко попадает в зависимое положение от криминальных элементов, которые всегда документируют свое сотрудничество, а потом использует это в целях шантажа.

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