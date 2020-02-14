Мюнхенская конференция была основана в 1963 году как форум стран НАТО. Сейчас мероприятие представляет собой международную дискуссионную площадка, которая ежегодно собирает политических лидеров во всего мира, обсуждающих важные вопросы.
«Здесь в Мюнхене мы будем говорить с коллегами из Парижа, Москвы, Киева, чтобы создать предпосылки для новой встречи в "нормандском формате" в Берлине», — цитирует дипломата «Интерфакс».
В пятницу стало известно о состоявшемся по инициативе украинской стороны телефонном разговоре президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина.
Стороны в частности, обсудили выполнение договоренностей, достигнутых во время Нормандского саммита 9 декабря 2019 года в Париже, и подготовку к следующей встрече лидеров «Нормандской четверки»