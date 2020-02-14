Представители стран «нормандской четверки» (Германия, Франция, Россия, Украина) попытаются в Мюнхене создать базу для нового саммита по Донбассу. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас 14 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности

«Золотоордынский Мюнхен». Зачем украинские политики ездили на конференцию по безопасности © пресс-служба президента Украины / Микола Лазаренко | пресс-служба президента Украины / Микола Лазаренко | Перейти в фотобанк

«Здесь в Мюнхене мы будем говорить с коллегами из Парижа, Москвы, Киева, чтобы создать предпосылки для новой встречи в "нормандском формате" в Берлине», — цитирует дипломата «Интерфакс».

В пятницу стало известно о состоявшемся по инициативе украинской стороны телефонном разговоре президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Стороны в частности, обсудили выполнение договоренностей, достигнутых во время Нормандского саммита 9 декабря 2019 года в Париже, и подготовку к следующей встрече лидеров «Нормандской четверки»