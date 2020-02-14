Президент США Дональду Трампу невыгодно, чтобы на Украине был открыт рынок земли, поскольку на этом может обогатиться конкурирующий с ним влиятельный финансист Джордж Сорос. Об этом рассказал экс-депутат Верховной Рады Олег Царев в интервью изданию Украина.ру

Царев: Если рейтинг Зеленского упадет, в апреле Тимошенко и олигархи попытаются его снести © РИА Новости, Владимир Трефилов

Больше новостей читайте в Telegram-канале Украина.ру

«Не будет разрешена продажа земли — новых займов Киеву не дадут. Но посетивший Киев госсекретарь США Майк Помпео уверил: не волнуйтесь, землю не продавайте, а деньги мы вам найдем», — пояснил Царев.

Вполне возможно, рассуждает политик, Сорос все же продавит продажу земли, однако помимо этой проблемы, президент Владимир Зеленский столкнулся с падением своего электорального рейтинга, который падает по 10% в месяц.

По его сведениям, истинный рейтинг Зеленского составляет сегодня около 36%, если власти проголосуют за продажу земли, он упадет на 15%, и в этот момент Юлия Тимошенко и украинские олигархи могут попытаться свергнуть президента.

Полный текст интервью вы можете прочитать здесь.