Международный Валютный Фонд, желающий, чтобы на Украине земля стала объектом купли-продажи, продолжил эксперт, контролируется демократами, оппонентами республиканцев.
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«Не будет разрешена продажа земли — новых займов Киеву не дадут. Но посетивший Киев госсекретарь США Майк Помпео уверил: не волнуйтесь, землю не продавайте, а деньги мы вам найдем», — пояснил Царев.
Вполне возможно, рассуждает политик, Сорос все же продавит продажу земли, однако помимо этой проблемы, президент Владимир Зеленский столкнулся с падением своего электорального рейтинга, который падает по 10% в месяц.
По его сведениям, истинный рейтинг Зеленского составляет сегодня около 36%, если власти проголосуют за продажу земли, он упадет на 15%, и в этот момент Юлия Тимошенко и украинские олигархи могут попытаться свергнуть президента.
Полный текст интервью вы можете прочитать здесь.