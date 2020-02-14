Телефонный разговор между главами государств состоялся в пятницу по инициативе украинской стороны.
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«Выражена готовность продолжить усилия, направленные на освобождение и обмен связанных с конфликтом удерживаемых лиц», — говорится в сообщении.
Главы государств также затронули вопросы, касающиеся поддержания устойчивого режима прекращения огня, дальнейшего разведения сил и работ по разминированию.
Как отмечал политолог Константин Бондаренко, после того как ответственные за российско-украинские отношения Дмитрий Козак и Андрей Ермак заняли должности в администрациях глав государств, их работа по урегулированию донбасского конфликта будет более целостной.