Президент РФ Владимир Путин в разговоре со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским указал, что недопустимо искажать историческую правду о событиях Второй мировой войны. Об этом 14 февраля сообщает пресс-служба Кремля

Ермак был настолько расстроен речью Зеленского в Польше, что хотел уволиться – Царев © president.gov.ua | president.gov.ua | Перейти в фотобанк

«В контексте предстоящего 75-летия Великой Победы с российской стороны подчеркнут вклад всех народов СССР в разгром нацистской Германии и указано на недопустимость искажения исторической правды о событиях Второй мировой войны», — сказано в сообщении.

Ранее Зеленский во время своего визита в Польшу заявил, что СССР так же виновен в развязывании Второй мировой войны, как и гитлеровская Германия, и что Советский Союз приложил руку к тому, чтобы запустить маховик Холокоста.

По мнению политолога Андрея Золотарева, подобные высказывания могут также обострить отношения Киева с Польшей, которая претендует на часть территорий Западной Украины.

При этом по сведениям экс-депутата Верховной Рады Олега Царева, Зеленский не предполагал, что эти слова вызовут большой общественный резонанс, сочтя их дежурным заявлением.