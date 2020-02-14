Президент России Владимир Путин в беседе с украинским лидером Владимиром Зеленским выразил соболезнования в связи с гибелью 13 февраля граждан Украины в ДТП в Псковской области. Об этом 14 февраля сообщает пресс-служба Кремля

Зеленский и Путин по телефону обсудили встречу в Париже © пресс-служба президента Украины/РИА Новости/Алексей Дружинин Больше новостей читайте в Telegram-канале Украина.ру «Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью 13 февраля граждан Украины в дорожно-транспортном происшествии в Псковской области», — говорится в сообщении. ДТП с участием микроавтобуса Mercedes и грузовика Volvo произошло на 475-м километре дороги федерального значения Р-23 в районе деревни Рудо Пустошкинского района. Погибли восемь человек, все — граждане Украины, еще двое — украинец и белорус — госпитализированы в состоянии средней тяжести. Возбуждено уголовное дело по факту ДТП.