Телефонный разговор Путина и Зеленского состоялся в пятницу по инициативе украинской стороны.
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«Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью 13 февраля граждан Украины в дорожно-транспортном происшествии в Псковской области», — говорится в сообщении.
ДТП с участием микроавтобуса Mercedes и грузовика Volvo произошло на 475-м километре дороги федерального значения Р-23 в районе деревни Рудо Пустошкинского района.
Погибли восемь человек, все — граждане Украины, еще двое — украинец и белорус — госпитализированы в состоянии средней тяжести. Возбуждено уголовное дело по факту ДТП.