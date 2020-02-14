Белорусский народ должен сам принимать решение о том, что делать со своим президентом Александром Лукашенко, ситуацией в стране и Союзным государством. Об этом рассказал специалист по вопросам стран СНГ Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру

Политолог Суздальцев: Угрозы со стороны Лукашенко уже не производят впечатления на Москву © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

«Мы не можем действовать через голову. Это Лукашенко во время выборов 2018 года принимал у себя Грудинина. Представьте, если бы Россия приняла у себя одного из белорусских кандидатов. Был бы крик о том, что мы вмешиваемся в их внутренние дела», — привел пример Суздальцев.

Политолог прогнозирует, что Лукашенко в преддверии выборов и дальше будет выступать с критикой в адрес России, но вряд ли Москва будет разрывать с ним контакты до конца избирательной кампании.

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