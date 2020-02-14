Если бы Россия вдруг свергла Лукашенко и установила в стране пророссийскую власть, продолжил эксперт, белорусы стали бы говорить о том, будто бы Москва вмешивается в их внутренние дела, а россияне — оккупанты.
«Мы не можем действовать через голову. Это Лукашенко во время выборов 2018 года принимал у себя Грудинина. Представьте, если бы Россия приняла у себя одного из белорусских кандидатов. Был бы крик о том, что мы вмешиваемся в их внутренние дела», — привел пример Суздальцев.
Политолог прогнозирует, что Лукашенко в преддверии выборов и дальше будет выступать с критикой в адрес России, но вряд ли Москва будет разрывать с ним контакты до конца избирательной кампании.
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