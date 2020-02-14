Президент Украины Владимир Зеленский считает, что, думая об этой стране, иностранцы в первую очередь представляют тотальную коррупцию. Об этом 14 февраля сообщается на официальном сайте главы государства

Отмечается, что в пятницу Зеленский провел встречу с сенаторами США Рональдом Джонсоном, Джоном Баррассо и Кристофером Мерфи.

Стороны обсудили ход реформ на Украине, в частности, отметили приоритетность антикоррупционной реформы и сотрудничества с МВФ.

Зеленский подчеркнул, что одной из главных своих задач видит смену имиджа Украины в мире.

«Мы хотим, чтобы, говоря об Украине, люди думали не о коррупции, а о том, какая у нас замечательная страна с хорошими людьми и привлекательным инвестиционным климатом», — сказал глава государства.