Израильский политолог оценил шансы Украины увеличить сумму компенсации от Ирана
Израильский политолог оценил шансы Украины увеличить сумму компенсации от Ирана
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СБУ напомнила, что расследует соответствующее дело на Украине.

«К материалам указанного уголовного производства аудиозаписи разговоров пилота иранской авиакомпании и диспетчеров и аэропорта в Тегеране не привлекались. Следователями Главного следственного управления Службы безопасности Украины сейчас принимаются меры для их получения в установленном законом порядке», — сообщили в СБУ.    