Служба безопасности Украины (СБУ) принимает меры для получения записи переговоров диспетчерской службы аэропорта Тегерана и второго пилота самолета иранской компании «Асеман Эйрлайнз» в момент атаки украинского самолета 8 января. Об этом 14 февраля УНН сообщили в Управлении взаимодействия со средствами массовой информации и общественностью СБУ

Украина.ру на Youtube Большое интервью с Павлом Данилиным: Россия уже готовит свою элиту для Украины?