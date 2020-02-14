Служба безопасности Украины (СБУ) принимает меры для получения записи переговоров диспетчерской службы аэропорта Тегерана и второго пилота самолета иранской компании «Асеман Эйрлайнз» в момент атаки украинского самолета 8 января. Об этом 14 февраля УНН сообщили в Управлении взаимодействия со средствами массовой информации и общественностью СБУ
СБУ напомнила, что расследует соответствующее дело на Украине.
«К материалам указанного уголовного производства аудиозаписи разговоров пилота иранской авиакомпании и диспетчеров и аэропорта в Тегеране не привлекались. Следователями Главного следственного управления Службы безопасности Украины сейчас принимаются меры для их получения в установленном законом порядке», — сообщили в СБУ.
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