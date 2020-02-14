Внука первого президента Казахстана Айсултана Назарбаева, пользуясь его невменяемостью, используют влиятельные силы как внутри страны, так и за его пределами. Но игнорировать его многочисленные демарши больше нельзя. Об этом рассказал специалист по вопросам Средней Азии Аркадий Дубнов 14 февраля в комментарии «Московскому комсомольцу»

Внук Назарбаева призвал перевернуть Казахстан «вверх дном» © Facebook Aisultan Rakhat

Его мама Дарига Назарбаева, занимающая пост спикера сената, продолжил эксперт, полагает, что игнорируя многочисленные эпатажные заявления сына, спасает честь семьи и всей страны.

Но на самом деле, подчеркнул востоковед, ей нужно выступить с заявлением, в котором она извинится перед Казахстаном за сложившуюся ситуацию и сообщит о своем отходе от политической деятельности, чтобы направить все свои силы на лечение Айсултана.

«Причем это не моя точка зрения. Мне об этом говорили люди, которые многое значат в казахстанской политике и переживают за судьбу своей республики», — указал Дубнов.

Если эта ситуация будет продолжаться, добавил специалист, она продолжит наносить репутационный ущерб Казахстану, а в обществе будут задаваться вопросом, может ли семья руководить Казахстаном, если она не способна позаботиться даже об одном своим члене.