Ранее Айсултан попросил политического убежища в Великобритании. Свое решение он объяснил давлением со стороны семьи, поскольку у него якобы есть информация о «высокомасштабной коррупции» между властями России и Казахстана.
Его мама Дарига Назарбаева, занимающая пост спикера сената, продолжил эксперт, полагает, что игнорируя многочисленные эпатажные заявления сына, спасает честь семьи и всей страны.
Но на самом деле, подчеркнул востоковед, ей нужно выступить с заявлением, в котором она извинится перед Казахстаном за сложившуюся ситуацию и сообщит о своем отходе от политической деятельности, чтобы направить все свои силы на лечение Айсултана.
«Причем это не моя точка зрения. Мне об этом говорили люди, которые многое значат в казахстанской политике и переживают за судьбу своей республики», — указал Дубнов.
Если эта ситуация будет продолжаться, добавил специалист, она продолжит наносить репутационный ущерб Казахстану, а в обществе будут задаваться вопросом, может ли семья руководить Казахстаном, если она не способна позаботиться даже об одном своим члене.