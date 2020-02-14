Белорусский лидер Александр Лукашенко в преддверии выборов и дальше будет выступать с критикой в адрес России. Но вряд ли Москва будет разрывать с ним контакты до конца избирательной кампании. Об этом рассказал специалист по вопросам стран СНГ Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру

Политолог Суздальцев: Угрозы со стороны Лукашенко уже не производят впечатления на Москву © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Однако, по его словам, белорусские чиновники почему-то не хотят покупать «красивую демократическую» нефть у США, а вместо этого не выходят из кабинетов в Москве, все время что-то требуя и выпрашивая у российских властей.

«Лукашенко сорвется еще неоднократно. Мы еще узнаем о себе традиционно много нового. Какие мы варвары, что мы без мозгов, что мы — русские без знака качества. Это провинциально местечковый патриотизм, когда провинция против столицы, но Москва им обязана», — подчеркнул Суздальцев.

Политолог добавил, что, пока Лукашенко находится у власти, ни о какой интеграции говорить не придется, а Белоруссия также останется территорией, высасывающей средства из российского бюджета.

Полную версию интервью вы можете прочитать здесь.