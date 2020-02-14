«Мы очень терпеливы. За белорусским руководством стоит народ. А это белорусское руководство рассказывает, какие мы плохие и грязные и как мы не поддерживаем чистую и хорошую Белоруссию», — пояснил эксперт.
Однако, по его словам, белорусские чиновники почему-то не хотят покупать «красивую демократическую» нефть у США, а вместо этого не выходят из кабинетов в Москве, все время что-то требуя и выпрашивая у российских властей.
«Лукашенко сорвется еще неоднократно. Мы еще узнаем о себе традиционно много нового. Какие мы варвары, что мы без мозгов, что мы — русские без знака качества. Это провинциально местечковый патриотизм, когда провинция против столицы, но Москва им обязана», — подчеркнул Суздальцев.
Политолог добавил, что, пока Лукашенко находится у власти, ни о какой интеграции говорить не придется, а Белоруссия также останется территорией, высасывающей средства из российского бюджета.
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