Горняки шахты «Краснолиманская» Донецкой области второй день находятся под землей, с требованием выплаты задолженности по заработной плате, которую не получают с октября 2019 года. Об этом 14 февраля сообщил в Facebook председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец

Заработанного три года ждут. Почему новое правительство Украины не рассчитывается с шахтерами © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

«По информации, поступающей от работников шахты, их семей — администрация предприятия, местные власти ситуацию игнорируют. Не вызывают горноспасательную службу, отсутствует системно налаженное снабжение питанием и питьевой водой. Еду и воду собрали и передали протестующим сами рабочие предприятия», — написал Волынец.