По его словам, под землей находятся 57 горняков. Уточняется, что шахтерам задолжали деньги за октябрь, ноябрь, декабрь 2019 года и январь текущего года. В связи с чем рабочие первой смены шахты отказываются подниматься на поверхность и требуют полного погашения долга.
«По информации, поступающей от работников шахты, их семей — администрация предприятия, местные власти ситуацию игнорируют. Не вызывают горноспасательную службу, отсутствует системно налаженное снабжение питанием и питьевой водой. Еду и воду собрали и передали протестующим сами рабочие предприятия», — написал Волынец.