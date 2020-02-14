«Так, следствием установлено, что наличие такого паспорта для лиц, трудоустроенных в структурах местных администраций, является обязательным условием, ведь его отсутствие считается основанием для увольнения», — утверждается в сообщении.
Отмечается, что умышленные принудительные действия являются грубым нарушением норм международного права. По предварительным данным Украины, в ДНР и ЛНР получили более 500 тысяч паспортов.
В апреле прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении получения паспортов РФ жителями ЛНР и ДНР, поскольку ситуация с правами человека в Донбассе давно вышла за рамки допустимого.