Офис генпрокурора Украины собирает доказательства о якобы принудительной паспортизации гражданского населения в ДНР и ЛНР для передачи в Международный уголовный суд в Гааге. Об этом 14 февраля сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора страны

«Так, следствием установлено, что наличие такого паспорта для лиц, трудоустроенных в структурах местных администраций, является обязательным условием, ведь его отсутствие считается основанием для увольнения», — утверждается в сообщении. «Получат паспорта РФ, и все закончится» - Погребинский о том, что будет, если Киев не выполнит Минские соглашения © Facebook, Михаил Погребинский | Перейти в фотобанк

Отмечается, что умышленные принудительные действия являются грубым нарушением норм международного права. По предварительным данным Украины, в ДНР и ЛНР получили более 500 тысяч паспортов.

В апреле прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении получения паспортов РФ жителями ЛНР и ДНР, поскольку ситуация с правами человека в Донбассе давно вышла за рамки допустимого.