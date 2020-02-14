Отмечается, что стороны намерены подписать соглашения о военно-техническом сотрудничестве, а также обмене информацией о воздушной и морской обстановке.
«Также во время встречи ее участники выразили обеспокоенность дестабилизирующими действиями Российской Федерации в Черном и Азовском морях, а также дальнейшей милитаризацией оккупированного Россией Крымского полуострова», — указано в сообщении.
Кроме того, министры подчеркнули необходимость продолжения двустороннего сотрудничества, участия в совместных многонациональных учениях и продолжении сотрудничества в рамках деятельности многонационального инженерного батальона «Тиса».