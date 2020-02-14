Министр обороны Украины Андрей Загороднюк и министр национальной обороны Румынии Николае-Ионел Чуке обсудили сотрудничество в контексте безопасности Черноморского региона в рамках Мюнхенской конференции. Об этом 14 февраля сообщили в пресс-службе украинского оборонного ведомства

Андрей Загороднюк. Биографическая справка © Facebook, Андрей Загороднюк | Перейти в фотобанк

«Также во время встречи ее участники выразили обеспокоенность дестабилизирующими действиями Российской Федерации в Черном и Азовском морях, а также дальнейшей милитаризацией оккупированного Россией Крымского полуострова», — указано в сообщении.

Кроме того, министры подчеркнули необходимость продолжения двустороннего сотрудничества, участия в совместных многонациональных учениях и продолжении сотрудничества в рамках деятельности многонационального инженерного батальона «Тиса».