Более того, подчеркнул эксперт, белорусская сторона утверждает, что если Россия списала долги Кубе, то она обязана сделать то же самое в отношении Белоруссии якобы из-за союзнического статуса.
«Ребята, у вас целый контрабандный терминал на вашей территории. Они говорят "Это ваша мафия". Так а вы где были? Если это наша мафия, то где ваш контроль? Контрабанда идет с государственными документами Белоруссии, выписанными белорусскими санитарными врачами», — негодует Суздальцев.
Таким образом, добавил политолог, когда Белоруссии надо что-то получить от России, то она заявляет о союзничестве, а когда Россия что-то пытается получить взамен, то Минск заявляет якобы о давлении на суверенное государство.
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