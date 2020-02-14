Белорусская сторона утверждает, что поскольку Москва заключила с Киевом газовый контракт, то и она имеет право проводить прагматичную политику с Украиной. При этом Минск постоянно рассказывает, что он является единственными союзником России. Об этом рассказал специалист по вопросам стран СНГ Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру

Политолог Суздальцев: Угрозы со стороны Лукашенко уже не производят впечатления на Москву © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

«Ребята, у вас целый контрабандный терминал на вашей территории. Они говорят "Это ваша мафия". Так а вы где были? Если это наша мафия, то где ваш контроль? Контрабанда идет с государственными документами Белоруссии, выписанными белорусскими санитарными врачами», — негодует Суздальцев.

Таким образом, добавил политолог, когда Белоруссии надо что-то получить от России, то она заявляет о союзничестве, а когда Россия что-то пытается получить взамен, то Минск заявляет якобы о давлении на суверенное государство.

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