Европейская комиссия отказалась пересматривать решение о приостановке ввоза мяса птицы с Украины в ЕС. Об этом 14 февраля сообщила «Европейская правда» со ссылкой на источники в правительстве
«На этой неделе в Брюсселе состоялось заседание Комитета главных ветеринарных инспекторов, на котором предложение о локализации было отклонено», — говорится в сообщении.
Решение об эмбарго вероятно связано с гибелью птицы от гриппа 18 января на ПП «Хутор» в Винницкой области.
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