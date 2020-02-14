Европейская комиссия отказалась пересматривать решение о приостановке ввоза мяса птицы с Украины в ЕС. Об этом 14 февраля сообщила «Европейская правда» со ссылкой на источники в правительстве

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