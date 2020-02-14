Молдавия назвала условие отмены запрета на ввоз в страну украинской курятины
Молдавия назвала условие отмены запрета на ввоз в страну украинской курятины
© РИА Новости, Иван Руднев | Перейти в фотобанк
«На этой неделе в Брюсселе состоялось заседание Комитета главных ветеринарных инспекторов, на котором предложение о локализации было отклонено», — говорится в сообщении.

Решение об эмбарго вероятно связано с гибелью птицы от гриппа 18 января на ПП «Хутор» в Винницкой области.