«Русские требовали от украинского оборонного завода в принудительном порядке и вопреки санкциям и здравому смыслу вернуть почти 2,3 млн долларов за контракты на изготовление товаров двойного назначения», — говорится в сообщении.
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Найем отметил, что это «Укроборонпром» одержал победу примерно на 55 млн грн (около 130 млн рублей). В 2012-2013 годах завод «Артем» подписал четыре контракта с «Авиа-ФЭД-Сервис», которая специализируется на авиастроительном и авиаремонтном оборудовании.
По всем договорам завод получил предоплату и начал работы. Однако после того, как Украина ввела санкции против России и «Авиа-ФЭД-Сервис» вошла в соответствующий список, «Артем» перестал выполнять условия договоров.