Государственный концерн «Укроборонпром» выиграл суд у российской компании «Авиа-ФЭД-Сервис» по делу против государственной холдинговой компании «Артем». Об этом 14 февраля сообщил заместитель генерального директора концерна Мустафа Найем в Facebook

Американские уши украинской оборонки. Кто, как и зачем реформирует "Укроборонпром" © Facebook, Державний концерн "Укроборонпром" говорится в сообщении.

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Найем отметил, что это «Укроборонпром» одержал победу примерно на 55 млн грн (около 130 млн рублей). В 2012-2013 годах завод «Артем» подписал четыре контракта с «Авиа-ФЭД-Сервис», которая специализируется на авиастроительном и авиаремонтном оборудовании.

По всем договорам завод получил предоплату и начал работы. Однако после того, как Украина ввела санкции против России и «Авиа-ФЭД-Сервис» вошла в соответствующий список, «Артем» перестал выполнять условия договоров.