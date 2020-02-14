Минские соглашения нуждаются в пересмотре, так как в том виде, в котором они существуют сейчас, выполнить их невозможно. Об этом 14 февраля в комментарии изданию Украина.ру рассказал политолог Павел Рудяков

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