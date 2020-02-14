Лидеры России, Украины, Германии и Франции 12 февраля подписали «Минск-2», который должен был положить конец вооруженному конфликту в Донбассе.
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«Может быть, "нормандский формат" еще можно возродить и наполнить смыслом, но Минские соглашения нужно пересмотреть… Там есть вещи, которые можно аккуратно, с учетом интересов всех сторон, включая Донецк и Луганск, подрихтовать, подкорректировать под современные условия. Думаю, это был бы серьезный импульс к их выполнению», — считает Рудяков.
Президенты стран «нормандской четверки» на встрече в Париже 9 декабря прошлого года признали, что Минские соглашения остаются основой работы «нормандского формата».