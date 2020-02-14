Как сообщает издание «Европейская правда», документ разработал Российский совет по международным делам совместно с представителями Украины.
«От Украины документ подписали несколько экспертов — Александр Чалый, Алексей Семений и Василий Филипчук. Последний уже отличался "альтернативным" мнением относительно стремления Украины в НАТО и вопроса возвращения Крыма», — говорится в сообщении Telegram-канала «112 Украина».
Также отмечается, что раньше Филипчук работал в МИД и некоторое время в Кабмине — в Департаменте евроинтеграции Секретариата (2012-2013 гг.).
Кроме того телеканал обнародовал пункты соответствующего документа:
1) Возобновление работы СЦКК;
2) Создание военной версии «нормандской четверки»;
3) Открытие доступа для СММ ОБСЕ по всей территории Донбасса;
4) Решение вопросов без вести пропавших людей;
5) Разработка и запуск программы по разминированию;
6) Запуск программы по восстановлению Донбасса. При этом одним из доноров может стать Россия.
7) Изучение возможности создания на Украине зоны свободной торговли с ЕС и Россией.
8) Изменение антироссийских санкций. Речь идет о том, чтобы изучить насколько «реализация Минских соглашений могла бы привести к изменению санкций».
9) Устранение радиологической опасности в Донбассе;
10) Налаживание диалога о взаимной безопасности в странах НАТО;
11) Поиск и поддержка путей взаимодействия с Россией;
12) Запуск внутриукраинского диалога об идентичности. Украине советуют, в том числе, определиться как взаимодействовать с соседями — Польшей, Венгрией и Россией.