В Мюнхене на конференции по безопасности представили план по достижению безопасности в Донбассе, который подписали несколько представителей Украины. Об этом 14 февраля сообщает сайт телеканала «112 Украина» в своем Telegram-канале

Как сообщает издание «Европейская правда», документ разработал Российский совет по международным делам совместно с представителями Украины.

«От Украины документ подписали несколько экспертов — Александр Чалый, Алексей Семений и Василий Филипчук. Последний уже отличался "альтернативным" мнением относительно стремления Украины в НАТО и вопроса возвращения Крыма», — говорится в сообщении Telegram-канала «112 Украина».

Также отмечается, что раньше Филипчук работал в МИД и некоторое время в Кабмине — в Департаменте евроинтеграции Секретариата (2012-2013 гг.).

Кроме того телеканал обнародовал пункты соответствующего документа:

1) Возобновление работы СЦКК;

2) Создание военной версии «нормандской четверки»;

3) Открытие доступа для СММ ОБСЕ по всей территории Донбасса;

4) Решение вопросов без вести пропавших людей;

5) Разработка и запуск программы по разминированию;

6) Запуск программы по восстановлению Донбасса. При этом одним из доноров может стать Россия.

7) Изучение возможности создания на Украине зоны свободной торговли с ЕС и Россией.

8) Изменение антироссийских санкций. Речь идет о том, чтобы изучить насколько «реализация Минских соглашений могла бы привести к изменению санкций».

9) Устранение радиологической опасности в Донбассе;

10) Налаживание диалога о взаимной безопасности в странах НАТО;

11) Поиск и поддержка путей взаимодействия с Россией;

12) Запуск внутриукраинского диалога об идентичности. Украине советуют, в том числе, определиться как взаимодействовать с соседями — Польшей, Венгрией и Россией.