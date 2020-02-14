Киргизские грузоперевозчики сталкиваются с усиленными проверками грузов на контрольно-пропускных пунктах при пересечении территории Казахстана.
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«Действия Казахстана наносят непоправимый вред торговым отношениям Кыргызстана с третьими странами, а также каждому без исключения грузовому перевозчику», — говорится в сообщении Министерства экономики республики.
Киргизия потребовала от казахстанских партнеров действовать в духе соглашений ВТО, а также немедленно устранить скрытые торговые барьеры и не чинить препятствия киргизским перевозчикам.
Как сообщает Sputnik, Министерство торговли и интеграции Казахстана готовит официальный комментарий по поводу жалобы Киргизии в ВТО.