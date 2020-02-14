Киргизия проинформировала Комитет по упрощению процедур торговли ВТО о нарушениях международных правил торговли, которые допускает казахстанская сторона. Об этом 14 февраля сообщил Sputnik Казахстан

Киргизские грузоперевозчики сталкиваются с усиленными проверками грузов на контрольно-пропускных пунктах при пересечении территории Казахстана.

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«Действия Казахстана наносят непоправимый вред торговым отношениям Кыргызстана с третьими странами, а также каждому без исключения грузовому перевозчику», — говорится в сообщении Министерства экономики республики.

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Как сообщает Sputnik, Министерство торговли и интеграции Казахстана готовит официальный комментарий по поводу жалобы Киргизии в ВТО.