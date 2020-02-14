Следственные изоляторы на Украине переполнены на 15-20 процентов и находятся в ненадлежащем состоянии. Об этом 14 февраля в эфире телеканала «112 Украина» рассказал начальник администрации Государственной уголовно-исполнительной службы страны Василий Коробко

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