«Условия полностью ужасны… Наши следственные изоляторы строили еще во времена Екатерины… Наши следственные изоляторы переполнены. Скажем так, на сегодняшний день где-то на 15-20% больше, чем должно быть», — сказал он.
Коробко рассказал, что всего на Украине 26 СИЗО, в которых на сегодняшний день имеется большое количество проблем, связанных с нормами содержания людей. Также он отметил, что сейчас нет возможности быстро найти решение этой проблемы, поскольку нужно строить дополнительные следственные изоляторы.