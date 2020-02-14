По словам очевидцев, мужчина пытался воспользоваться пультом, чтобы открыть дверь вагона, когда это сделать не удалось — облизал устройство.
«Сам иногда прикладываю рабочий пропуск к двери с домофоном, но открывать пультом от телевизора дверь в метро… — это топ», «Гость из будущего», «Было бы смешно, если бы не так грустно», «Если вы так не умеете, то нечего завидовать. Неправильное какое-то метро», «Возможно, скоро депутатом будет или министром», — написали пользователи в комментариях под видео.