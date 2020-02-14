В киевском метро заметили пассажира, который пытался открыть дверь вагона пультом дистанционного управления от телевизора. Соответствующее видео опубликовали 13 февраля в Facebook-группе «Киев Оперативный»

Эксперт рассказал о проблемах людей с психическими заболеваниями после начавшейся на Украине медреформы © CC0, Pixabay

«Сам иногда прикладываю рабочий пропуск к двери с домофоном, но открывать пультом от телевизора дверь в метро… — это топ», «Гость из будущего», «Было бы смешно, если бы не так грустно», «Если вы так не умеете, то нечего завидовать. Неправильное какое-то метро», «Возможно, скоро депутатом будет или министром», — написали пользователи в комментариях под видео.