Националистическая украинская партия «Национальный корпус» потребовала от президента Украины Владимира Зеленского объяснить информацию о встрече с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым в Омане в январе этого года. Ультиматум главе государства «Нацкорпус» опубликовал 14 февраля на своем сайте

Партия Порошенко требует от Зеленского срочного видеоотчета о поездке в Оман

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«До сих пор президент избегал четкого ответа на вопрос относительно обстоятельств поездки в Оман. Зеленский должен прекратить прятаться от народа и дать четкий ответ на вопросы, которые волнуют общество: это был государственный или частный визит, он осуществлялся за государственные или частные средства, была встреча с Патрушевым или нет, о чем шли переговоры», — говорится в сообщении.

Партия отмечает, что в противном случае украинский народ будет иметь все основания требовать детального расследования возможной государственной измены.