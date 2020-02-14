Ранее офис Зеленского обнародовал сообщение, что встречи с Патрушевым или каких-либо переговоров не было.
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«До сих пор президент избегал четкого ответа на вопрос относительно обстоятельств поездки в Оман. Зеленский должен прекратить прятаться от народа и дать четкий ответ на вопросы, которые волнуют общество: это был государственный или частный визит, он осуществлялся за государственные или частные средства, была встреча с Патрушевым или нет, о чем шли переговоры», — говорится в сообщении.
Партия отмечает, что в противном случае украинский народ будет иметь все основания требовать детального расследования возможной государственной измены.