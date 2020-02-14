В конце 2019 года «Газпром» и «Газпром Трансгаз Беларусь» продлили контракты на поставку и транспортировку российского газа до 2021 года, при этом цена поставок — 127 долларов (8 тысяч рублей) за тысячу кубометров — была определена только на январь и февраль 2020 года.
«[Глава "Газпрома"] Алексей Миллер и [посол Белоруссии в РФ] Владимир Семашко подписали Протокол между "Газпромом" и правительством республики, в соответствии с которым определен порядок формирования цен при поставке природного газа в Беларусь в 2020 году», — говорится в сообщении компании.
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Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российский газ для Минска должен стоить дешевле. По его словам, «Газпром» на этих поставках зарабатывает в три раза больше, чем на поставках в Германию, в связи с чем глава белорусского государства потребовал выполнения договоренности о переходе на внутрироссийские цены при поставках Минску, которая была достигнута в 2011 году при продаже «Белтрансгаза» (сейчас дочка «Газпрома»).