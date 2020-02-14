«Газпром» и правительство Белоруссии договорились о ценах на газ в 2020 году. Об этом сообщила пресс-служба российской компании 14 февраля

Минск призвал Москву на правах преемницы СССР снизить цену на газ пострадавшим от ЧАЭС районам © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

«[Глава "Газпрома"] Алексей Миллер и [посол Белоруссии в РФ] Владимир Семашко подписали Протокол между "Газпромом" и правительством республики, в соответствии с которым определен порядок формирования цен при поставке природного газа в Беларусь в 2020 году», — говорится в сообщении компании.

Подробнее о российско-белорусских отношениях читайте в Telegram-канале Украина.ру

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российский газ для Минска должен стоить дешевле. По его словам, «Газпром» на этих поставках зарабатывает в три раза больше, чем на поставках в Германию, в связи с чем глава белорусского государства потребовал выполнения договоренности о переходе на внутрироссийские цены при поставках Минску, которая была достигнута в 2011 году при продаже «Белтрансгаза» (сейчас дочка «Газпрома»).