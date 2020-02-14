Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко направил в парламент постановление о создании временной следственной комиссии, чтобы выяснить, встречался ли Владимир Зеленский с Николаем Патрушевым в Омане. Об этом 14 февраля депутат сообщил в своем Telegram-канале

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