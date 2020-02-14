«Если факт данной встречи подтвердится, то это может стать причиной начала процедуры импичмента и выдвижения Зеленскому обвинений в государственной измене. Приглашаю присоединиться все фракции в данную ВСК и провести честное и открытое расследование», — написал он.
Ранее офис Зеленского сообщил, что информация о встрече президента Украины и секретаря Совбеза РФ Патрушего не соответствует действительности. А партия Петра Порошенко потребовала от Зеленского сообщить об этом лично, опубликовав соответствующее видеозаявление.