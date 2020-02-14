Главная проблема Украины состоит не в том, что агрессивное меньшинство из Галиции навязывает свою точку зрения большинству граждан, а в том, что пришедшие к власти политики опираются на их идеологию в корыстных целях. Об этом рассказал телеведущий, главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян в интервью изданию Украина.ру

Роман Бабаян: Перевертыши и приспособленцы никогда не построят на Украине успешное государство © Facebook/Роман Бабаян Александр Турчинов, Юлия Тимошенко, Арсен Аваков и другие крупные украинские политики являются не уроженцами Львова, а русскоговорящими гражданами с Юго-Востока.

«Это перевертыши и приспособленцы. А с перевертышами и приспособленцами без общей идеологии и истории на месте под названием «украинское государство» ничего не вырастет», — подчеркнул Бабаян.

Журналист добавил, что украинский кризис длится долго именно потому, что украинские власти так или иначе присосались к российской экономике, а российские олигархи все равно продолжают сотрудничество с Киевом.

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