В частности, привел пример эксперт, Александр Турчинов, Юлия Тимошенко, Арсен Аваков и другие крупные украинские политики являются не уроженцами Львова, а русскоговорящими гражданами с Юго-Востока.
«Это перевертыши и приспособленцы. А с перевертышами и приспособленцами без общей идеологии и истории на месте под названием «украинское государство» ничего не вырастет», — подчеркнул Бабаян.
Журналист добавил, что украинский кризис длится долго именно потому, что украинские власти так или иначе присосались к российской экономике, а российские олигархи все равно продолжают сотрудничество с Киевом.
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