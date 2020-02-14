«Искреннего ответа на вопросы, которые растут словно снежный ком, требуют и украинцы, и наши международные партнеры, что особенно важно накануне визита господина Зеленского на Мюнхенскую конференцию по политике безопасности», — говорится в заявлении.
В «Евросолидарности» выразили надежду, что Зеленский сможет объяснить, на каком основании он пользуется общими чартерами с секретарем российского Совбеза Николаем Патрушевым.
При этом партия Петра Порошенко считает «формат срочного видео» в этой ситуации приемлемым.