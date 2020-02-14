Президент Украины Владимир Зеленский должен лично рассказать жителям страны все подробности своего визита в Оман. Соответствующее заявление 14 февраля обнародовала партия «Европейская солидарность» на своем сайте

Оман, Ермак и немного российской разведки. Как травят главу Офиса президента Украины © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк заявлении.

В «Евросолидарности» выразили надежду, что Зеленский сможет объяснить, на каком основании он пользуется общими чартерами с секретарем российского Совбеза Николаем Патрушевым.

При этом партия Петра Порошенко считает «формат срочного видео» в этой ситуации приемлемым.