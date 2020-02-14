После своего назначения на должность нынешний глава украинского оборонного ведомства Андрей Загороднюк признался, что является сторонником контрактной армии. Однако позже он сделал заявление, что срочная служба на Украине будет сохранена. Вскоре после этого призывной возраст в стране был снова снижен до 18 лет вместо 20.
Полищук подтвердил, что отказа от призыва не будет, на этот год запланировано поставить под ружье 30 тыс. украинцев.
По его словам, Минобороны внимательно изучило опыт Литвы, которая некоторое время назад перешла на контрактную армию, однако затем решила отказаться от этой идеи.
Представитель оборонного ведомства считает, что это было сделано из-за необходимости формирования мобилизационного резерва, что также актуально для Украины.