Замминистра обороны Украины Александр Полищук заявил, что в стране не планируется отменять призыв на военную службу, и объяснил, почему было принято такое решение. Его слова 14 февраля приводит УНИАН

«Даже Турчинов не хотел воевать за счет детей» — Молчанов о понижении призывного возраста © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк Андрей Загороднюк признался, что является сторонником контрактной армии. Однако позже он сделал заявление, что срочная служба на Украине будет сохранена. Вскоре после этого призывной возраст в стране был снова снижен до 18 лет вместо 20.

Полищук подтвердил, что отказа от призыва не будет, на этот год запланировано поставить под ружье 30 тыс. украинцев.

По его словам, Минобороны внимательно изучило опыт Литвы, которая некоторое время назад перешла на контрактную армию, однако затем решила отказаться от этой идеи.

Представитель оборонного ведомства считает, что это было сделано из-за необходимости формирования мобилизационного резерва, что также актуально для Украины.