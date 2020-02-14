В частности, Лукашенко отметил, что Россия в качестве правопреемницы СССР не должна уходить от обещаний советского правительства. В этой связи глава государства выразил недопонимание, почему Белоруссии, которая больше всего пострадала от взрыва на Чернобыльской АЭС, не оказывается поддержка.
«Лукашенко предложил российской стороне поставлять на пострадавшие белорусские территории газ по более низкой цене, чем в другие регионы республики», — говорится в сообщении.
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Белорусский лидер пояснил, что «люди еще не могут пользоваться и древесиной, и другими видами топлива в силу этой беды».
Ранее российская и белорусская стороны договорились о поставках газа на 2020 год на условиях 2019-го.