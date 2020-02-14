Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия как правопреемница СССР могла бы поставлять в пострадавшие от аварии на ЧАЭС белорусские районы газ по более низкой цене, чем в другие регионы республики. Он сказал об этом во время рабочей поездки в Гомельскую область 14 февраля, передает Sputnik Беларусь

«Единый рынок. Скидок не будет». Москва и Минск договорились по газу и нефти на 2020 год © РИА Новости, Алексей Даничев | Перейти в фотобанк

«Лукашенко предложил российской стороне поставлять на пострадавшие белорусские территории газ по более низкой цене, чем в другие регионы республики», — говорится в сообщении.

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Белорусский лидер пояснил, что «люди еще не могут пользоваться и древесиной, и другими видами топлива в силу этой беды».

Ранее российская и белорусская стороны договорились о поставках газа на 2020 год на условиях 2019-го.