Министерство инфраструктуры Украины создало первый электронный сервис, который будет платить деньги за безопасное вождение. Об этом 14 февраля заявил глава ведомства Владислав Криклий, передает пресс-служба правительства страны

Криклий обещает, что поезда через всю Украину будут доезжать за 1,5 часа © пресс-служба президента Украины/Михайло Палінчак | пресс-служба президента Украины/Михайло Палінчак | Перейти в фотобанк заявил Криклий.

По его словам, за ответственное поведение на дороге водитель получит до 18% кэшбека от суммы страхования. Скидка формируется неоднократно и постоянно меняется в зависимости от безопасности стиля вождения. Первый рейтинг своего управления пользователь увидит после выполнения 10 поездок. Вместе с рейтингом водителю будет предложена сумма кэшбека.

Стартап также разработал виджет для городов. Он позволяет водителям, которые направляются в другой город, учитывать все факторы и быть более внимательными в новой местности.