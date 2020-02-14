«За безопасное вождение можно получить кэшбек… Стартап "Штрафы UA" разработал приложение, которое должно снизить количество аварий на дорогах. Система позволяет оценить вождение конкретного водителя и мотивировать не нарушать», — заявил Криклий.
По его словам, за ответственное поведение на дороге водитель получит до 18% кэшбека от суммы страхования. Скидка формируется неоднократно и постоянно меняется в зависимости от безопасности стиля вождения. Первый рейтинг своего управления пользователь увидит после выполнения 10 поездок. Вместе с рейтингом водителю будет предложена сумма кэшбека.
Стартап также разработал виджет для городов. Он позволяет водителям, которые направляются в другой город, учитывать все факторы и быть более внимательными в новой местности.