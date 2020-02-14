В руководстве России намекали на присоединение Белоруссии в обмен на единые цены на энергоносители. Об этом 14 февраля заявил президент республики Александр Лукашенко во время посещения Светлогорского целлюлозно-картонного комбината, сообщает БЕЛТА

Иждивенческий подход Лукашенко превращается во внутриполитическую проблему для России – Суздальцев © пресс-служба Президента РФ

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Налоговый маневр в нефтяной отрасли России предполагает, что в ближайшие годы вывозная пошлина на нефть снизится с 30% до 0%, но на эту же величину будет повышаться налог на добычу полезных ископаемых.

Минск считает, что из-за этого Белоруссия будет терять уже к 2024 году около 2 млрд долларов, и поэтому требует от Москвы компенсации. Российская сторона считает, что любые преференции для Белоруссии возможны только в случае более активных действий по созданию Союзного государства.

Как отмечал политолог Андрей Суздальцев, хотя Лукашенко позиционирует себя как единственного политика в Европе, который может хоть что-то возразить Владимиру Путину, он не сумел продавить свою позицию в нефтегазовом споре Минска и Москвы.