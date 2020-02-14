Гороховский объяснил, почему СБУ защищает убийц журналиста Шеремета
Гороховский объяснил, почему СБУ защищает убийц журналиста Шеремета
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Ранее Геращенко заявил, что связи подозреваемых в убийстве Шеремета с сотрудниками СБУ уже доказаны. По словам Геращенко, под подозрение в связях с убийцами Шеремета попали более десяти сотрудников СБУ.

Эксперт напомнил, что когда президент Владимир Зеленский заявил о необходимости, помимо исполнителей убийства, найти еще и заказчика, то Геращенко сразу же стал говорить о связях подозреваемых с СБУ.

«Это такая скрытая угроза бывшему главе СБУ Василию Грицаку и некоторым его заместителям.  Думаю, что это прямой шах Грицаку», — подчеркнул Бондаренко.

Если учесть, что Грицак является полностью человеком предыдущего президента Петра Порошенко, добавил политолог, то дело может иметь далекоидущие последствия: вопрос только в том, хватит ли у Зеленского политической воли довести это дело до конца.

 