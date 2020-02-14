Заявление замглавы МВД Украины Антона Геращенко о связах подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета с сотрудниками СБУ может иметь далекоидущие последствия. Об этом рассказал руководитель фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко в комментарии изданию Украина.ру

Гороховский объяснил, почему СБУ защищает убийц журналиста Шеремета © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Эксперт напомнил, что когда президент Владимир Зеленский заявил о необходимости, помимо исполнителей убийства, найти еще и заказчика, то Геращенко сразу же стал говорить о связях подозреваемых с СБУ.

«Это такая скрытая угроза бывшему главе СБУ Василию Грицаку и некоторым его заместителям. Думаю, что это прямой шах Грицаку», — подчеркнул Бондаренко.

Если учесть, что Грицак является полностью человеком предыдущего президента Петра Порошенко, добавил политолог, то дело может иметь далекоидущие последствия: вопрос только в том, хватит ли у Зеленского политической воли довести это дело до конца.