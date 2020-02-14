Экс-депутат Верховной Рады Татьяна Черновол в эфире телеканала «Наш» 13 февраля призналась, что в своем время побывала в апартаментах сбежавшего с Украины Виктора Януковича и оставила себе на память сувенир, ранее принадлежавший бывшему президенту

После победы Евромайдана в 2014 году Янукович покинул территорию Украины, чем воспользовались многочисленные противники экс-главы государства, ставшие мародерствовать в его резиденции в Межигорье. Теперь Черновол призналась, что была в их числе. Черновол рассказала, как пронесла заряженный автомат в кабинет Авакова © пресс-служба партии "Народный фронт"

По ее словам, она не упустила возможности поспать в кровати Януковича, а также прихватила с собой один из предметов гардероба сбежавшего президента.

«Шапка с нашитыми золотыми буквами "президент Украины". Она у меня есть, правду скажу», — сообщила экс-депутат.

Ранее Черновол рассказала, как с помощью своего трехлетнего сына пронесла в кабинет министра внутренних дел Арсена Авакова заряженный автомат.