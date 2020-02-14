По словам Ходаковского, подобное разделение Кремлем украинского направления и вопросов ЛДНР свидетельствует о признании того факта, что республики Донбасса нельзя ассоциировать с Украиной и считать их единым целым.
«Думаю, что теперь процесс управления упростится: вместо долгих подготовок к нормандским встречам и регулярных полетов в Минск два уважаемых человека пересекутся где-нибудь на лестничной площадке общего здания на Старой площади, перекинутся парой фраз — один от лица ДНР, а другой от лица Украины, — и разойдутся каждый в своём направлении. Удобно? Без сомнений. А результативность может даже повыситься», — написал он.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что теперь Украиной будет заниматься Козак, но Сурков при этом пока сохраняет свою должность. Таким образом, он опроверг сообщения ряда СМИ о том, что Сурков ушел в отставку.