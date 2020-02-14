Январь 2020 года стал самым теплым за 141 год в истории климатологии. Об этом свидетельствуют данные Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) от 13 февраля

Аномальная зима: на Полтавщине перед Новым годом зацветает сирень и магнолия © CC0, Pixabay

По данным NOAA, январь 2020 года является 421-м месяцем подряд (44-й год подряд) с температурой выше среднего уровня XX века.

Четыре самых теплых января, зафиксированные в климатических записях, произошли с 2016 года, а 10 самых теплых — с 2002 года.

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Так, из-за аномально теплой погоды этой зимой на Полтавщине Украины начали набухать почки на кустах сирени и магнолии, а в Кировоградской области проснулись клещи.