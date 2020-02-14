Уточняется, что в прошлом месяце поверхность суши и океана имела рекордную глобальную январскую температуру в −16,6°С.
По данным NOAA, январь 2020 года является 421-м месяцем подряд (44-й год подряд) с температурой выше среднего уровня XX века.
Четыре самых теплых января, зафиксированные в климатических записях, произошли с 2016 года, а 10 самых теплых — с 2002 года.
JUST IN: January 2020 surpassed 2016 as the warmest #January on record for globe, according to @NOAANCEIclimate https://t.co/Y88Yf1yBud #StateOfClimate pic.twitter.com/2rkFPVi85r— NOAA (@NOAA) February 13, 2020
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Так, из-за аномально теплой погоды этой зимой на Полтавщине Украины начали набухать почки на кустах сирени и магнолии, а в Кировоградской области проснулись клещи.