«День Святого Валентина не имеет ничего общего с исламом, потому что закон запрещает любые отношения до вступления в брак (до обряда никах). С точки зрения религии, чистая любовь раскрывается только после вступления в брак, которая основана на верности, сострадании и чувстве ответственности за жизнь», — сказали в Совете улемов.
Тем не менее, во всех странах мира 14 февраля отмечают День святого Валентина, и Таджикистан не является исключением. Молодые пары дарят друг другу подарки и стараются проводить время вместе.
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