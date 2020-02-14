Совет улемов Исламского центра Таджикистана рассказал, можно ли отмечать День святого Валентина с точки зрения закона шариата. Об этом 14 февраля сообщает Sputnik Таджикистан

В День святого Валентина заключат брак почти полторы тысячи украинских пар © СС0, Pixabay сказали в Совете улемов.

Тем не менее, во всех странах мира 14 февраля отмечают День святого Валентина, и Таджикистан не является исключением. Молодые пары дарят друг другу подарки и стараются проводить время вместе.

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