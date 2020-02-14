Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет решил объяснить свои слова о планах переписи населения в ДНР и ЛНР через спутник. Об этом 14 февраля он написал на своей странице в Facebook

Афганцы надоумили украинского министра посчитать население Донбасса из космоса © РИА Новости, РИА Новости | Перейти в фотобанк

«Я рассказал, что мы обсуждали результаты нашей оценки численности населения. Затем мы перешли к теме подсчета населения на оккупированных территориях. Представители ООН рассказали, что у них есть опыт такой оценки на территориях Афганистана и других горячих точках через спутник, и они могут помочь нам бесплатно с этим проектом», — написал он.

Также министр отметил, что стороны решили, что надо изучить, насколько это возможно. При этом Дубилет заявил, что распространенная СМИ информация о том, что на это уже выделяются «сумасшедшие бюджеты», неправда.