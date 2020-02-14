Дубилет отметил, что во время интервью журналист спросил о встрече с представителями ООН, которую мы проводили недавно в Киеве.
«Я рассказал, что мы обсуждали результаты нашей оценки численности населения. Затем мы перешли к теме подсчета населения на оккупированных территориях. Представители ООН рассказали, что у них есть опыт такой оценки на территориях Афганистана и других горячих точках через спутник, и они могут помочь нам бесплатно с этим проектом», — написал он.
Также министр отметил, что стороны решили, что надо изучить, насколько это возможно. При этом Дубилет заявил, что распространенная СМИ информация о том, что на это уже выделяются «сумасшедшие бюджеты», неправда.