Поездка Мирзиёева в Москву должна была состояться в начале февраля. Однако визит головы государства бы перенесен.
По информации источников, близких к правительству республики, это произошло из-за сомнений Ташкента в необходимости вступления в ЕАЭС.
Больше новостей о странах СНГ читайте в Telegram-канале Украина.ру
По словам заместителя главы МИД Узбекистана Ильхома Нематова, летом в Москве президент примет участие в межрегиональном, образовательном и медиа форумах, а также откроет павильон «Узбекистан» на ВДНХ.
Накануне президент РФ и Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев провели телефонный разговор, обсудив детали предстоящего визита.
Лидеры двух стран позитивно оценили сотрудничество между Россией и Узбекистаном.