Визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Россию перенесли на вторую половину июня, чтобы более тщательно подготовиться к поездке. Об этом 14 февраля сообщил Sputnik Узбекистан

СМИ: президент Узбекистана отменил намеченный на февраль визит в Россию © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

По информации источников, близких к правительству республики, это произошло из-за сомнений Ташкента в необходимости вступления в ЕАЭС.

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По словам заместителя главы МИД Узбекистана Ильхома Нематова, летом в Москве президент примет участие в межрегиональном, образовательном и медиа форумах, а также откроет павильон «Узбекистан» на ВДНХ.

Накануне президент РФ и Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев провели телефонный разговор, обсудив детали предстоящего визита.

Лидеры двух стран позитивно оценили сотрудничество между Россией и Узбекистаном.