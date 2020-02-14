Главный редактор газеты «Горожанин» (г. Днепр) Виталий Теплов считает, что украинские крестьяне и фермеры в полной мере не понимают, что будет происходить после принятия Верховной Радой закона о земле в его нынешнем виде. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру 13 февраля

Самым актуальным вопросом для украинского общества в последние время является намерение Верховной Рады принять закон о продаже земли.

«Сейчас все фермеры и люди, работающие на земле, очень нервничают по поводу принятия данного закона. Я очень хорошо знаком с ситуацией как минимум в 4-5 районах Днепропетровской области и могу точно сказать, что все очень сильно обеспокоены.

Хотя с другой стороны, я всем фермерам напоминаю, что они чуть ли не поголовно все голосовали за Владимира Зеленского и его партию «Слуга народа». А те, в свою очередь, открыто говорили, что намерены ввести рынок сельхозземли. Но по нашей украинской традиции подавляющее число избирателей увидели лишь то, что хотели увидеть, и проигнорировали самое важное в программах будущего президента и парламента», — подчеркивает Виталий Теплов.

Закон о земле отложили: Трамп для Украины страшнее МВФ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Теплов особо обращает внимание, что власть не представила обществу четного ответа, в чьих интересах проводится реформа — в интересах больших товарных хозяйств или мелкотоварного, фермерского типа сельхозпредприятий.

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