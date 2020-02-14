Самым актуальным вопросом для украинского общества в последние время является намерение Верховной Рады принять закон о продаже земли.
«Сейчас все фермеры и люди, работающие на земле, очень нервничают по поводу принятия данного закона. Я очень хорошо знаком с ситуацией как минимум в 4-5 районах Днепропетровской области и могу точно сказать, что все очень сильно обеспокоены.
Хотя с другой стороны, я всем фермерам напоминаю, что они чуть ли не поголовно все голосовали за Владимира Зеленского и его партию «Слуга народа». А те, в свою очередь, открыто говорили, что намерены ввести рынок сельхозземли. Но по нашей украинской традиции подавляющее число избирателей увидели лишь то, что хотели увидеть, и проигнорировали самое важное в программах будущего президента и парламента», — подчеркивает Виталий Теплов.
При этом он уточняет, что рынок земли Украине нужен, но тот законопроект, который сейчас рассматривает Верховная Рада, не отвечает на многие вопросы, которые неминуемо возникнут при продаже земли сельскохозяйственного назначения.
Теплов особо обращает внимание, что власть не представила обществу четного ответа, в чьих интересах проводится реформа — в интересах больших товарных хозяйств или мелкотоварного, фермерского типа сельхозпредприятий.
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