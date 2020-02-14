«И объяснение подачи заявки должно быть тоже именно мотивированное. А у нас игра слов. Премьер-министр Алексей Гончарук считает, что достаточно знать слова "Слава Украине!", и это решит все проблемы», — посетовал эксперт.
Президент Украины Владимир Зеленский, напомнил Толстов, обращаясь во время президентских выборов к Петру Порошенко, объявил себя «приговором» для своего предшественника.
Но когда относительно доброжелательно настроенные функционеры ЕС напишут Киеву мотивированное объяснение, это и будет «приговор украинским властям, резюмировал политолог.