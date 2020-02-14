Если Украина официально подаст заявку на вступление в Евросоюз, еврокомиссары доходчиво объяснят ей, почему они эту заявку не примут. Об этом рассказал директор Института политического анализа и международных исследований Сергей Толстов на недавней пресс-конференции в Киеве

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Президент Украины Владимир Зеленский, напомнил Толстов, обращаясь во время президентских выборов к Петру Порошенко, объявил себя «приговором» для своего предшественника.

Но когда относительно доброжелательно настроенные функционеры ЕС напишут Киеву мотивированное объяснение, это и будет «приговор украинским властям, резюмировал политолог.