Столица Белоруссии заняла третье место в рейтинге самых романтичных европейских городов, популярных среди российских туристов для поездок на выходные. Рейтинг был обнародован на сайте туристического портала «Турстат» в День всех влюбленных, 14 февраля

«Россия — это очень романтично»: известный голливудский актер захотел стать гражданином РФ © РИА Новости уступил лишь Санкт-Петербургу и Парижу, за которые проголосовали по 23% участников опроса.

Помимо них, в ТОП-5 самых романтичных городов попали Калининград, который, как и Минск, выбрали 8% россиян, и Прага (7%). В десятку же вошли: Екатеринбург (5%), Амстердам (5%), Баку (5%), Ереван (5%) и Таллин (3%).

Рейтинг составлен по результатам интернет-опроса более пяти тысяч человек в феврале 2020 года.

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Ранее, в январе, горнолыжные курорты Белоруссии попали в пятерку лучших среди стран СНГ, а месяцем ранее главная елка страны попала в ТОП-5 лучших новогодних деревьев, обогнав даже московскую.