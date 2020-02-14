Минск уступил лишь Санкт-Петербургу и Парижу, за которые проголосовали по 23% участников опроса.
Помимо них, в ТОП-5 самых романтичных городов попали Калининград, который, как и Минск, выбрали 8% россиян, и Прага (7%). В десятку же вошли: Екатеринбург (5%), Амстердам (5%), Баку (5%), Ереван (5%) и Таллин (3%).
Рейтинг составлен по результатам интернет-опроса более пяти тысяч человек в феврале 2020 года.
Больше новостей о Белоруссии читайте в Telegram-канале Украина.ру
Ранее, в январе, горнолыжные курорты Белоруссии попали в пятерку лучших среди стран СНГ, а месяцем ранее главная елка страны попала в ТОП-5 лучших новогодних деревьев, обогнав даже московскую.